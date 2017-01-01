Меркель порушила дрес-код під час візиту в Саудівську Аравію
- Вчора, 23:11
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Канцлер Німеччини відмовилася одягати головний убір
Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту в Саудівську Аравію не стала покривати голову платком, зазначеним по дрес-коду, повідомляє Independent.
Меркель не наділа головний убір в тому числі на зустрічі з королем Салманом бін Абдул-Азізом аль-Саудом.
Раніше покривати голову в Саудівській Аравії відмовлялися прем'єр Великобританії Тереза Мей, екс-держсекретар США Хілларі Клінтон, колишня перша леді США Мішель Обама і глава бундесверу Урсула фон дер Ляйен.
Журналіст Mitteldeutscher Rundfunk Ангела Ульріх повідомила, що супроводжуючі канцлера кореспонденти теж не дотримувалися дрес-коду.
При цьому два роки тому під час візиту в Саудівську Аравію віце-канцлера Зигмара Габріеля німецьку делегацію в аеропорту зустріли кошиком, повним традиційного одягу.
«Главком» також повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок, 2 травня, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.