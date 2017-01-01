Меркель про зустріч із Трампом: Завжди краще поговорити один з одним, ніж один про одного

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Ангела Меркель

Канцлер Німеччини розповіла про свої очікування від зустрічі з президентом США

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що із «цікавістю й приємністю» чекає на зустріч із президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні.

«Завжди краще говорити один з одним, ніж один про одного», – зазначила Меркель в інтерв’ю газеті Saarbruecker Zeitung.

Канцлер Німеччини сказала, що хоче поговорити з Трампом про питання безпеки та економіки, а також про майбутнє міжнародної співпраці. Щодо стурбованості з приводу торговельної війни між Сполученими Штатами і Німеччиною Меркель зауважила, що «країни виграють, коли ми працюємо разом справедливо».

Зустріч, яку було затримано на кілька днів через погодні ускладнення у Вашингтоні, стане першою від часу, коли Дональда Трампа було обрано у листопаді 2016 року президентом США.

Як повідомлялось, у ЗМІ є дані про те, що президент США попросить Меркель викласти свою точку зору на те, як США можуть допомогти подолати конфлікт на сході України.