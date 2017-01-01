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    Меркель рада, що адміністрація США і Трамп приділяють увагу Мінському процесу

    • Сьогодні, 21:15
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    Меркель запевнила, що найближчими місяцями буде продовжена «дуже тісна робота» з експертами щодо Мінського процесу

    Берлін задоволений готовністю Вашингтона продовжувати грати позитивну роль у врегулюванні ситуації на Донбасі.

    Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після перших переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

    «Я рада, що американська адміністрація і президент особисто приділяють увагу Мінському процесу», - сказала Меркель.

    За її словами, йдеться про безпечну і суверенну Україну, з одного боку, але також і про можливість поліпшити стосунки з Росією, і «Мінськ» - основа для цього.

    При цьому канцлер визнала, що поки не вдалося просунутися на скільки-небудь у виконанні Мінських угод.

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