Меркель різко розкритикувала Росію, яка заблокувала резолюцію Радбезу ООН щодо Сирії

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель

Це ганьба, що резолюцію Ради безпеки ООН не ухвалено, заявила Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у четвер, 6 квітня, різко розкритикувала позицію Росії, яка напередодні заблокувала ухвалення в Раді безпеки ООН резолюції щодо нападу, як підозрюють, із застосуванням хімічної зброї, у сирійській провінції Ідліб.

Не згадуючи Москву безпосередньо, канцлерка заявила: «Це ганьба, що резолюцію Ради безпеки ООН не ухвалено. І нині саме ті, хто від цього відмовляються, повинні подумати, яку відповідальність вони на себе беруть».

За словами Меркель, на жаль, є вказівки на те, що атаку в провінції Ідліб та подальше бомбардування лікарні, куди доставили жертв нападу, ініціював режим сирійського президента Башара Асада. Канцлерка підкреслила: «Це варварський напад, який неодмінно має бути розслідуваний. Застосування хімічної зброї - це воєнний злочин».

Нагадаємо, через застосування режимом Асада хімічної зброї в населеному пункті Хан-Шейхун провінції Ідліб 4 квітня загинуло близько 100 мирних жителів, а також сотні постраждали. Патологоанатомічна експертиза тіл трьох сирійців, доправлених у турецьку Адану з Ідліба, підтвердила факт застосування хімічної зброї режимом Асада.

У Росії заявили, що удари по провінції Ідліб у Сирії з повітря завдали сирійські військові літаки. Вони нібито влучили у склад боєприпасів повстанців, де, за твердженням Москви, зберігалася хімічна зброя.

Слідча комісія ООН щодо Сирії 4 квітня розпочала розслідування атаки.

Рада безпеки ООН 5 квітня не змогла ухвалити резолюцію щодо хімічної атаки в Сирії.

У четвер, 6 квітня, сирійські війська застосували хімічну зброю в місті Аль-Латамінах.

Джерело: DW