Меркель сподівається домовитись з Трампом щодо торгівлі та видатків на оборону

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Канцлер наголосила, що працюватиме на збереження високого рівня відносин між Європою та США

Німецький канцлер Ангела Меркель пообіцяла, що шукатиме компромісів із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом щодо торговельних угод та видатків на оборону. Про це вона сказала на прес-конференції у німецькому Шенталі у суботу, 21 січня, передає Deutsche Welle.

Канцлер наголосила, що працюватиме на збереження високого рівня відносин між Європою та США. «Твердо вірю в те, що усім нам буде краще, якщо ми діятимемо разом, базуючись на правилах та спільних цінностях», - заявила Меркель.

Подібна кооперація, за її словами, стосуватиметься зокрема глобального економічного порядку, світової торгівлі та партнерства в рамках НАТО. Вона наголосила на важливості поваги у діалозі Берліна, Брюсселя та Вашингтона.

Як повідомлялось, обраний президент Дональд Трамп назвав міграційну політику канцлера Німеччини Ангели Меркель «катастрофічною помилкою».