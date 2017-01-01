Меркель відреагувала на результати референдуму у Туреччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ангела Меркель

Канцлер Німеччини заявила, що майже рівний розподіл голосів показує, наскільки глибоко розколоте турецьке суспільство

Уряд ФРН закликав Туреччину шукати діалог з усіма політичними і громадськими силами в країні після референдуму, в результаті якого, за попередніми даними, незначна більшість виборців підтримала конституційні поправки, що значно розширюють повноваження президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Майже рівний розподіл голосів показує, наскільки глибоко розколоте турецьке суспільство, і підкреслює ту велику відповідальність, яка лежить на турецькому державному керівництві і особисто президентові Ердогані, йдеться в спільній заяві канцлера ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, оприлюдненій в понеділок, 17 квітня.

Меркель і Габріель заявили, що уряд ФРН бере до відома попередні результати голосування і поважає право турецьких громадян приймати рішення про власний конституційний порядок. У той же час вони відзначили, що глава Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Міхаель Лінк засумнівався в тому, що для проведення референдуму були створені справедливі умови, а Венеціанська комісія Ради Європи висловила серйозну стурбованість процедурою референдуму, а також питаннями, винесеними на голосування.

У своїй заяві Меркель і Габріель вказали, що Туреччина як член Ради Європи, ОБСЄ та кандидат на вступ до Євросоюзу, що зобов'язався дотримуватися критеріїв ЄС, які стосуються демократії та основних свобод, повинна з усією серйозністю поставитися до цих думок. У документі також висловлюється сподівання «на якнайшвидший початок політичних переговорів із Туреччиною як на двосторонньому рівні, так і між окремими європейськими інститутами і Туреччиною».

16 квітня в Туреччині пройшов референдум щодо змін конституції республіки. Незначна більшість громадян схвалили збільшення повноважень президента.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Джерело: Deutsche Welle