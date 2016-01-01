Меркель відвідала місце трагедії в Берліні

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Меркель вшанувала пам'ять невинних жертв

Меркель також зайшла до церкви та залишила запис співчуття у скорботній книзі

У вівторок, 20 грудня, канцлер Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідали місце атаки на різдвяний ярмарок у Берліні поряд з Меморіальною церквою кайзера Вільгельма на Брайтшайдплатц.

Меркель та Штайнмаєр у супроводі сенатора з внутрішніх справ Берліна Андреаса Ґайзеля та бургомістра міста Міхаеля Мюллера поклали квіти між старою та новою будівлями церкви кайзера Вільгельма та вшанували жертв трагедії хвилиною мовчання. Після цього канцлерка Німеччини та глава МЗС країни відвідали місце трагедії, де поспілкувались із представниками поліції.

Також Меркель зайшла до церкви та залишила запис співчуття у скорботній книзі.

Нагадаємо, Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом. «Ми повинні виходити з того, що це був теракт», – сказала Меркель.

Кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.

23-річний чоловік, якого було затримано за підозрою у скоєнні нападу на різдвяний ярмарок у Берліні, заперечує свою причетність.

У поліції Берліна заявили, що особа, яка скоїла наїзд вантажівкою на людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня, досі перебуває на волі. «Ми взяли не ту людину», – заявили у поліції Берліна.





Джерело: DW