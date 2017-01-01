Меркель: введення Анкарою смертної кари зупинить переговори про членство Туреччини в ЄС

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Ангела Меркель, фото: Reuters

Разом з тим, канцлер Німеччини вважає, що ЄС і Туреччина не повинні відвертатися один від одного

Канцлер Німеччини Ангела Меркель дотримується «позиції розсудливості» в подальших відносинах Європейського Союзу і Туреччини. Про це повідомляє DW.

Меркель вважає, що Європа і Туреччина не повинні повністю відвертатися один від одного.

Канцлер ФРН наголосила, що завдання «відкрити нову главу» у переговорах з Туреччиною про членство в ЄС зараз не на часі.

У той же час, вона заявила, що можливе введення Анкарою смертної кари буде означати закінчення цього діалогу.

Нагадаємо, що 16 квітня в Туреччині відбувся референдум щодо внесення в Конституцію змін, які передбачають перехід від парламентської до президентської форми правління. Явка на референдумі склала 86%. За попередніми неофіційними результатами підрахунку 100% бюлетенів, за пакет поправок в Конституцію республіки висловилися 51,18% громадян, проти - 48,82%.

Повідомлялося, що дві головні опозиційні партії Туреччини маюь намір оскаржити результати референдуму.

Пізніше Ердоган заявив, що Туреччина не буде чекати вічно біля «воріт Європи» і готова відмовитися від переговорів про вступ у Європейський Союз, якщо буде зберігатися зростання «ісламофобії та ворожості» з боку деяких держав-членів ЄС.