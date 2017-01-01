Черговий антикорупційний пшик: суд відпустив на волю мера Бучі

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Анатолій Федорук. Фото ТСН.

Анатолію Федоруку змінили міру запобіжного заходу

Печерський райсуд Києва змінив міру запобіжного заходу міському голові Бучі (Київська область) Анатолію Федоруку з домашнього арешту під особисте зобов’язання.

Про це стало відомо «Главкому» з ухвали суду від 10 квітня.

Відповідне клопотання до суду надійшло від прокурора ГПУ Войтовича. Той пояснив, що така процедура є вимушеною, оскільки підозрюваний посадовець не може більше шести місяців перебувати під домашнім арештом, бо порушується ст. 181 КПК України.

Разом з тим, Генпрокуратура наголосила, що міський голова Федорук, перебуваючи на волі, зможе знищити, сховати або спотворити будь-які з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, а також незаконно впливати на свідків.

На підтвердження цього прокурор Войтович надав суду перелік з 15 документів, якими підтверджується причетність мера Бучі до зловживання службовим становищем (Федорук незаконно підписав рішення сесії про вибуття лісу у приватні руки. Вартість лише однієї ділянки площею 0,36 га, згідно з нормативною грошовою оцінкою, становить 500 тис. грн - Главком).

Суд ухвалив рішення покласти на Федорука ряд обов’язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон.

Термін особистого зобов’язання підозрюваного посадовця суд визначив до 9 червня включно.

Як повідомляв «Главком» 21 липня 2016 року співробітники правоохоронних органів провели обшуки в мерії Бучі та безпосередньо в маєтку міського голови Анатолія Федорука за підозрою у незаконному виведенні з лісового фонду ділянок та подальшої забудови. А 11 жовтня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що голові Бучанської міської ради Федоруку та секретарю міськради повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Міському голові Бучі повідомлено про підозру у незаконній передачі у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії.

До цього часу Федорук перебував під домашнім арештом.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

16 грудня 2015 року Верховний Суд України відмовив у перегляді рішення, за яким родина Калетника має повернути державі 14,05 га лісів у Бучі. Калетник перебуває у розшуку з грудня 2014 року.