Мешканці чотирьох сіл біля Балаклії можуть безпечно повертатися додому

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Дорога на Балаклію

Мешканці сіл Вербівка, Борщівка, Яковенкове і Пришиб можуть безпечно повертатися в свої оселі

Жителі чотирьох з дев'яти населених пунктів у 10-кілометровій зоні від Балаклії, де в ніч на 23 березня почалася пожежа на військових складах, можуть безпечно повернутися додому.

Про це на заявила координатор штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Балаклійському районі, голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, повідомляє «Укрінформ»

«Пожежу локалізовано. Зараз в чотири населених пункти Балаклійського району можуть безпечно повертатися люди. Це Вербівка, Борщівка, Яковенкове і Пришиб. Частково роботи проведені і в Балаклії... Там, де безпечно, вже відновлена робота магазинів і аптек. Для своєчасного надання медичної допомоги на місці чергують 27 «швидких», - зазначила Світлична.

За її словами, зараз у пунктах евакуації на території Балаклійського району перебувають 1400 осіб: «До Харкова поїхали 200 осіб, з них 80 - до рідних і знайомих».

«Чекаємо інформації про завершення розмінування, щоб люди змогли повернутися. Ми надамо їм для цього транспорт. Поки що їм безкоштовно підвозять продукти та речі першої необхідності. Гуманітарну допомогу надали, зокрема, волонтери, міжнародні організації, облдержадміністрації», - додала Світлична.

За її словами, експертні групи дають попередню оцінку руйнувань.

«Я тричі на добу доповідаю Президенту України про стан справ. Є домовленість з Кабміном, що будуть виділені кошти з резервного фонду держбюджету для проведення робіт з розмінування», - пояснила Світлична.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Зазначимо, що на території військового арсеналу в Балаклії станом на 20:00 п’ятниці тривали вибухи різної інтенсивності: приблизно один вибух в п’ять хвилин.

Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.

Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині