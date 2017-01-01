Жителі Красногорівки знайшли під вікнами осель 122-міліметрові снаряди
- Сьогодні, 16:26
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Один зі снарядів лежав поряд із житловим будинкомУ Красногорівці, на вулиці Сєдова, знайшли чотири снаряди калібром 122 мм.
Про це повідомили у Мар'їнському відділенні поліції Донецької області.
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«Правоохоронці нарахували чотири 122-міліметрових снаряди. Перший був біля житлового будинку, другий – на дорозі та ще два – у полі», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, снаряди знайшли місцеві жителі.
Наразі поліцейські оточили територію, людей евакуювали.
Нагадаємо, напередодні бойовики «ДНР» прицільно обстріляли Красногорівку. За словами начальника ГУ Національної поліції в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна, терористи цілеспрямовано знищують міста Донеччини.