Жителі Красногорівки знайшли під вікнами осель 122-міліметрові снаряди

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Один зі снарядів лежав поряд із житловим будинком

У Красногорівці, на вулиці Сєдова, знайшли чотири снаряди калібром 122 мм.

Про це повідомили у Мар'їнському відділенні поліції Донецької області.

«Правоохоронці нарахували чотири 122-міліметрових снаряди. Перший був біля житлового будинку, другий – на дорозі та ще два – у полі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, снаряди знайшли місцеві жителі.

Наразі поліцейські оточили територію, людей евакуювали.

Нагадаємо, напередодні бойовики «ДНР» прицільно обстріляли Красногорівку. За словами начальника ГУ Національної поліції в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна, терористи цілеспрямовано знищують міста Донеччини.