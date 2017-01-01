Мешканцям Авдіївки вистачить води до завтрашнього ранку

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6 червня з 10:00 до 15:00 біля стадіону видаватимуть питну воду для потреб мешканців міста

Води в резервуарі вистачить жителяв Авдіївки на сьогоднішній вечір і ранок вівторка. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter.

«КП Вода Донбасу: води в резервуарі вистачить на вечір 05.06 і ранок 06.06. Адветистське Агентство Допомоги та Розвитку (ARDA) доправить в Авдіївку 918 бутлів води. 6 червня з 10:00 до 15:00 біля стадіону видаватимуть питну воду для потреб мешканців міста», — сказано у повідомленні.

За словами голова Донецької обласної ВЦА, представники української сторони СЦКК отримали лише попередню обіцянку від протилежного боку допустити завтра ремонтні бригади до пошкоджених об’єктів.

КП Вода Донбасу: води в резервуарі вистачить на вечір 05.06 і ранок 06.06 #Авдіївка — МТОТ (@mtot_gov_ua) 5 июня 2017 г.

ARDA доправить в #Авдіївку 918 бутлів води. 06.06 з 10:00 до 15:00 біля стадіону видаватимуть питну воду для потреб мешканців міста. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 5 июня 2017 г.

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