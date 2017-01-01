Мешканцям Балаклії відшкодують кошти за зруйноване житло

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в Балаклії не підлягають відновленню чотири багатоквартирні будинки та два приватних будинки

Мешканцям Балаклії, чиї помешкання було зруйновано внаслідок пожежі у ніч проти 23 березня, нададуть кошти на придбання нового житла.

Про це на брифінгу повідомив Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський.

«Ми зараз готуємо відповідні документи на Кабінет міністрів щодо відшкодування вартості пошкоджень, щоб люди могли придбати собі житло. Буде виданий фінансовий ресурс, щоб люди придбали житло. Вільного житлового фонду в Балаклії немає», — зазначив Масельський.

За його словами, відновленню не підлягають чотири багатоквартирні будинки та два приватних будинки: «В цілому, в цих будівлях проживало 27 родин».

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Територію 10-кілометрової зони навколо Балаклії планують очистити від вибухонебезпечних снарядів до 18 травня.

Наразі нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Джерело: Укрінформ