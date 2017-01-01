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    Мешканець Бахмута намагався підірватись на гранаті

    • Сьогодні, 17:38
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    Поліцейські встановлюють обставини отримання тілесних ушкоджень, а також, де чоловік взяв бойову гранату

    У Бахмуті, Донецької області чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавшись на гранаті. Про це повідомляє ГУНП Донецької області.

    Інцидент стався приблизно о 4:00. Місцевий житель, перебуваючи у дворі власного будинку, за допомогою бойової гранати намагався покінчити з життям. В результаті вибуху чоловік травмований, він знаходиться в лікарні.

    «Попередньо встановлено, що місцевий житель 1979 року народження, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов пізно вночі додому, посварившись зі своєю дівчиною. Він зайшов в будинок, взяв зі схованки бойову гранату і, вийшовши на подвір’я, привів її в дію. В результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення і ампутацію кінцівки»,- повідомили у поліції.

    Чоловіка доставили до лікарні, де йому надають необхідна медична допомога. Поліцейські встановлюють обставини отримання тілесних ушкоджень, а також, де чоловік взяв бойову гранату.

    З місця події вилучено речові докази. Проводиться досудове розслідування.

     

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