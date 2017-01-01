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    Мешканець Вінниці тримав у холодильнику протитанкову міну

    • Сьогодні, 22:31
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    Знайдена міна
    Знайдена міна

    П’яний чоловік погрожував власній дружині підірвати міну

    У Вінниці поліцейські виявили в будинку 31-річного місцевого жителя протитанкову міну ТМ-62, яку він зберігав у несправному холодильнику.

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    Про це повідомляється на сайті обласної Нацполіції.

    Як розповіли правоохоронці, в поліцію надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її чоловік прийшов додому п'яним і погрожує підірвати предмет, схожий на міну.

    Прибулі на місце поліцейські виявили в морозильній камері неробочого холодильника протитанкову міну «ТМ-62» без запалу. З метою безпеки мешканці під’їзду, де проживає правопорушник, були евакуйовані.

    За словами правопорушника, міну він викрав на виставці зброї у одному з навчальних закладів міста. Бойова вона чи ні, він не знає.

    Вилучений предмет вибухотехніки забрали на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

    До слова, у Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину на вулиці, двоє осіб госпатілозовано

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