Мешканка Черкас намагалася продати свою новонароджену дитину за 15 тисяч гривень

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Врятоване немовля

Жінка була затримана при передачі грошових коштів за немовля

У Черкасах поліція затримала жінку, яка вирішила продати свою новонароджену дитину за 15 тис. гривень.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Черкаської області.

Раніше правоохоронці отримали інформацію, що 33-річна жителька Черкас, яка перебувала на останніх місяці вагітності, шукає покупця для своєї ще не народженої дитини. Оперативники відділу з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, розробили операцію щодо її затримання.

«Під час слідчо-оперативних заходів жінка була затримана при передачі грошових коштів за немовля. Вартість своєї новонародженої дитини вона оцінила в 15 000 гривень. Немовля передане на обстеження медикам і працівникам соціальних служб», - повідомили в поліції.

Наразі жінка затримана, з нею працюють слідчі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

За скоєне їй загрожує позбавленням волі строком до п'ятнадцяти років. Зараз вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу і позбавлення батьківських прав.

Момент «продажу» дитини

До слова, у середу, 3 травня, у комунальному закладі «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» помер студент із Зімбабве, після отримання травми ноги під час гри у футбол.