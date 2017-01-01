Мешканка Хмельниччини намагалась вивезти зброю із зони АТО

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Вилучена зброя

Жінці загрожує до 7 років ув’язнення

Донецькі правоохоронці виявили в мешканки Хмельниччини на блокпосту біля Слов'янська мисливський карабін, який було незаконно «модернізовано». Про це сьогодні повідомили у Донецькій обласній Нацполіції.

«Вчора ввечері співробітники главку спільно з поліцейськими зі Слов'янська зупинили мікроавтобус «Рено Трафік», що прямував у бік Харкова. При огляді салону правоохоронцями було знайдено мисливський промисловий карабін «Форт». Його власницею виявилась мешканка Хмельницької області 1982 року народження», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що жінка пред'явила документи на зброю, однак на карабіні були механічні сліди переробки, які дозволяли змінити його тактико-технічні характеристики.

Після огляду зброю було вилучено. Дана подія отримало правову кваліфікацію за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу), за яке передбачено до 7 років позбавлення волі. Поліція продовжує проводити перевірку.

Як повідомляв «Главком», нещодавно працівники управління карного розшуку Нацполіції в Хмельницькій області під час обшуку виявили у помешканні 39-річного чоловіка арсенал вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.