Металурги просять ініціювати засідання робочої групи вантажовідправників з «Укрзалізницею» щодо тарифів

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Вантажні перевезення «Укрзалізниці»

Відповідний лист направлений голові Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіній

Федерація металургів України і Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» просять Державну регуляторну службу України ініціювати засідання робочої групи для забезпечення діалогу між національними вантажовідправниками і державним монополістом ПАТ «Укрзалізниця» щодо тарифної політики останнього. Про це йдеться у спільному листі глави ФМУ Сергія Біленького і президента «Укрметалургпрома» Олександра Каленкова голові Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіній, повідомляє uaprom.info.

Металурги відзначають, що численні звернення до керівництва ПАТ «Укрзалізниця» щодо надання матеріалів, необхідних для якісної роботи робочої групи, фактично ігноруються керівництвом державного монополіста.

«Фактично ПАТ «Укрзалізниця» надає формальні відповіді, які не містять необхідної для конструктивної роботи інформації і надходять з великими затримками в часі, – як правило, не раніше, ніж через два місяці після відповідних запитів. Разом з тим останнім часом, виходячи з інформації у ЗМІ, керівництво ПАТ «Укрзалізниця» і чиновники Міністерства інфраструктури України анонсували підвищення тарифів на залізничні перевезення вантажів на 22-25%, починаючи вже з червня-липня поточного року. Створюється враження, що керівництво УЗ чує лише себе і не поспішає переходити до конструктивного діалогу з головними споживачами його послуг, а також намагається будь-яким способом уникнути публічного обговорення своїх дій і належного обґрунтування своєї тарифної політики», - сказано в листі.

У той же час, підкреслюють металурги, спостерігається істотне погіршення реальної ситуації в гірничо-металургійній галузі, що, насамперед, пов'язано з втратою значної кількості виробничих та видобувних потужностей на тимчасово непідконтрольній території ОРДЛО і необхідністю пошуку альтернативних джерел забезпечення технологічних ланок відповідними сировинними матеріалами та енергоносіями (насамперед, коксівним і енергетичним вугіллям).

«При таких умовах, якісна і ефективна робота основного і, по суті, єдиного внутрішнього вантажоперевізника ПАТ «Укрзалізниця» є головною гарантією економічної безпеки і майбутнього не лише для окремої галузі, але й для всієї України в цілому», - підкреслюється в листі.