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    Метеорологи розповіли, коли в Україні покращиться погода

    • Вчора, 10:50
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    Скоро снігопад припинеться, переконують синоптики

    Український гідрометеорологічний центр прогнозує поліпшення погодних умов 9 січня. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

    «За прогнозом Укргідрометцентру, 9 січня - ослаблення і припинення небезпечних погодних явищ», - сказано в ньому.

    Крім того, Укргідрометцентр нагадує, що в неділю в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, на півдні Київської і на сході Вінницької областей очікуються інтенсивні снігопади та утворення снігового покриву висотою 25-30 см.

    В Карпатах зберігається найвищий рівень лавинної небезпеки, а в гірських районах Закарпатської області можливі снігові зсуви. Також Укргідрометцентр попереджає про різке зниження температури повітря до -16 градусів у західних та північних областях, а в Карпатах і на Прикарпатті - до -25 градусів.

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    Нагадаємо, сьогодні по всій території країни пройде сніг, від невеликого до помірного, на півдні та сході — мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди сильні опади.

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