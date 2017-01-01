Метеорологи розповіли, коли в Україні покращиться погода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скоро снігопад припинеться, переконують синоптики

Український гідрометеорологічний центр прогнозує поліпшення погодних умов 9 січня. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

«За прогнозом Укргідрометцентру, 9 січня - ослаблення і припинення небезпечних погодних явищ», - сказано в ньому.

Крім того, Укргідрометцентр нагадує, що в неділю в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, на півдні Київської і на сході Вінницької областей очікуються інтенсивні снігопади та утворення снігового покриву висотою 25-30 см.

В Карпатах зберігається найвищий рівень лавинної небезпеки, а в гірських районах Закарпатської області можливі снігові зсуви. Також Укргідрометцентр попереджає про різке зниження температури повітря до -16 градусів у західних та північних областях, а в Карпатах і на Прикарпатті - до -25 градусів.

Нагадаємо, сьогодні по всій території країни пройде сніг, від невеликого до помірного, на півдні та сході — мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди сильні опади.