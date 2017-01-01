Метрополітен. Профілактика тероризму (трансляція)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Фейсбук/Оксана Блищик

Начальник управління поліції в метрополітені розкаже, наскільки підвищено рівень охорони метрополітену у Києві

Сьогодні, 4 квітня, о 13:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться брифінг на тему: «Метрополітен. Профілактика тероризму».

Запрошені гості:

Віталій Биков, начальник управління поліції в метрополітені, який розкаже наскільки підвищено рівень охорони метрополітену, як забезпечуватимуться заходи підвищеної безпеки, як поліція реагує на штучні повідомлення про замінування, скільки за останній час було таких повідомлень, нагадає громадянам правила безпеки перебування в метрополітені та як діяти щодо виявлених сторонніх предметів.

Трансляцію прес-конференції можна побачити тут: