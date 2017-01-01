Мей: переговори щодо Brexit розпочнуться без затримки

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Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей

Переговори щодо виходу Великобританії з Євросоюзу розпочнуться 19 червня

Переговори Великої Британії та ЄС щодо Brexit розпочнуться 19 червня, після проведення дострокових парламентських виборів, немає жодних приводів відтерміновувати переговорний процес.

Про це заявила британська прем’єр Тереза Мей, закликаючи виборців надати їй міцний мандат для переговорів, повідомляє Reuters.

«Переговори щодо Brexit розпочнуться всього через 11 днів після голосування, їх не вдасться відкласти. Їх не можливо буде зупинити. Європейці готові, це графік, який було встановлено», - сказала Мей.

Раніше головний перемовник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє запланував розпочати переговори щодо виходу Великобританії з Євросоюзу 19 червня.

Нагадаємо, у Шотландії націоналісти висунули прем’єру Британії ультиматум

Джерело: Європейська правда