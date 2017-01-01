Мей пояснила, навіщо у Британії проведуть дострокові вибори парламенту

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Тереза Мей

Мей повідомила, що в середу внесе до британського парламенту законопроект щодо дострокових виборів

Необхідність проведення дострокових парламентських виборів у Великій Британії зумовлена тим, що парламент залишається розділеним щодо питання виходу країни з Євросоюзу.

Про це заявила прем'єр-міністр Тереза Мей, повідомляє ВВС.

«В останні тижні лейбористи погрожували проголосувати проти остаточної угоди, якої ми досягнемо з Європейським Союзом. Ліберал-демократи заявили, що вони хочуть завести роботу уряду в глухий кут», - сказала Мей.

Мей додала, що «Шотландська Національна партія заявляла, що буде голосувати проти законодавства, яке формально скасовує членство Великої Британії в Європейському Союзі».

«Якщо ми не проведемо загальні вибори зараз, їхні політичні ігри триватимуть», - додала прем’єр.

Мей повідомила, що в середу внесе до британського парламенту законопроект щодо дострокових виборів.

Нагадаємо, прем’єр Британії Тереза Мей сьогодні оголосила про плани провести дострокові парламентські вибори 8 червня. Глава уряду може призначити дострокові вибори, якщо отримає згоду двох третин депутатів у Палаті громад.