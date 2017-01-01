Мей вимагає від Брюсселя «мільярди фунтів» за Brexit

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Тереза Мей

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей каже, що ЄС має заплатити за частку Британії в Європейському інвестиційному банку

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Брюссель, на її думку, повинен самостійно сплатити рахунок у «мільярди фунтів» по Brexit за частку Лондона в Європейському інвестиційному банку та інші спільні проекти. Про це вона розповіла в інтерв'ю The Sunday Telegraph.

«Гроші, виплачені в минулому» Великобританією, як пояснила британський прем'єр, повинні враховуватися в остаточному акті про розірвання співпраці між ЄС і королівством. Великобританія, за словами Мей, також має фінансові «права», яких слід дотримуватися під час обговорень про виплати, і «зобов'язання» перед об'єднанням, яке вона залишає.

Відповідно до звітів Брюсселя, як нагадує видання, учасники переговорів по Brexit сподіваються отримати від Лондона після закінчення процедури виходу Великобританії з Євросоюзу від 60 млрд до 100 млрд євро для покриття вже узгоджених платежів у ЄС. Однак Мей, як зауважує газета, наполягаючи «на так званому законопроекті» про Brexit, «відкинула» ці суми і «деякі цифри» про зобов'язання Великобританії перед ЄС, які називають представники Євросоюзу.

«Існує багато суперечок про те, якими можуть бути зобов'язання Великобританії. Можливо, всі вони були виплачені в минулому. Ми чітко даємо зрозуміти, що розглянемо всі ці права і обов'язки. Є інвестиційний банк, інвестиційний фонд та інші області. Це буде, як ви знаєте, важливою частиною переговорів», - наголосила Мей.

Цим прем'єр-міністр Великобританії, як зауважує видання, вперше публічно дала зрозуміти, що Лондон хоче зберегти свою частку в Європейському інвестиційному банку. За даними державних джерел, вона оцінюється в 16%, що становить близько 10 млрд євро.

Джерело: РБК-Україна