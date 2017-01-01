Мей вважає, що європолітики намагаються вплинути на вибори в Британії

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Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей

Прем'єр Великобританії обурилася заявами в ЄС щодо переговорного процесу стосовно Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що європейські політики та посадовці намагаються вплинути на результати виборів у Британії шляхом озвучення погрозливих заяв щодо переговорного процесу стосовно Brexit.

Про це вона сказала під час виступу перед резиденцією на Даунінг стріт у Лондоні після зустрічі з королевою, повідомляє «Укрінформ».

«Протягом останніх кількох днів ми могли спостерігати, наскільки складними, вірогідно, будуть ці переговори. Переговорні позиції Британії представляються невірно у континентальній пресі, переговорна позиція Європейської комісії стала більш жорсткою, погрози проти Британії озвучуються європейськими політиками та посадовцями... Час для всіх цих дій свідомо вибраний, щоб вплинути на результати виборів», - сказала вона.

Мей також відзначила, що отримати вигідну для Британії угоду буде надзвичайно складним завданням для будь якої політичної сили, яка виграє вибори. При цьому вона закликала виборців підтримати її, щоб «боротись за Британію».

Мей також заявила, що Британія хотіла б досягти угоди з ЄС. Водночас, на її думку, цю позицію не розділяють всі політики у Брюсселі.

«Події останніх днів показали, що попри наші бажання та раціональність позицій деяких лідерів у Європі - в Брюсселі є ті, хто не хочуть, щоб ці переговори були успішними, не хочуть, щоб Британія процвітала», - сказала Мей.

Нагадаємо, в середу, 3 травня, напередодні виборів був розпущений парламент.

Як відомо, 18 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів.

Наступного дня парламентарі Великої Британії прийняли законопроект про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів 8 червня.

За даними соцопитувань, Консервативна партія Терези Мей на 19 % випереджає Лейбористську партію.