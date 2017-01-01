Ми просунулися у встановлені мотивів вбивства Вороненкова - заступник глави Нацполіції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник голови Національної поліції України Андрій Крищенко

Водночас в поліції поки не готові оприлюднити конкретної інформації

Поліція встановила події, що передували вбивству колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Про це заявив заступник голови Національної поліції України - начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко в ефірі «5 каналу».

«Ми значно просунулися і щодо встановлення подій, які передували вбивству, мотивів, хто брав ту чи іншу участь, були встановлені свідки», — сказав він.

Він також наголосив, що поки не може оприлюднити конкретної інформації.

«Слідство проводить прокуратура міста, поліція Києва також бере участь. Поки такої інформації, яку можна оприлюднити, надати, я не можу. Слідство триває, ми проводимо багато заходів, встановлюємо осіб, спільників», - сказав він.

Як раніше повідомляв «Главком», у центрі Києва, 23 березня 2017 року, посеред біла дня, кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено тілоохоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.