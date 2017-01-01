Міграційна служба встановила рекорд видачі біометричних паспортів

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Черга за біометричними паспортами

20,5 тисяч паспортів на день - це останній оновлений рекорд

Державна міграційна служба встановила рекорд видачі українцям біометричних паспортів для виїзду за кордон - 20,5 тисяч на день. Таку цифру 30 травня озвучив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Зараз міграційна служба працює з гігантським навантаженням. Кожного дня ми ставимо рекорд з видачі біометричних паспортів. 20,5 тисяч на день - це останній оновлений рекорд. Це гігантська адміністративна робота, і її не так просто зробити», - сказав він.

Аваков також висловив упевненість, що незабаром такою ж популярністю в Україні будуть користуватися внутрішні паспорти у вигляді ID-карти. Глава МВС нагадав, що з цими документами, без закордонних паспортів, українці вже можуть відвідувати Туреччину.

Нагадаємо, станом на 24 травня майже 3,5 млн українців вже оформили біометричні паспорти.

Раніше Порошенко доручив забезпечити жителів окупованих територійзакордонними паспортами старого зразка.

Джерело: Ліга.net