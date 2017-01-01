Мігранти з Багладешу хотіли перейти кордон через гори на Львівщині

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Затримані мігранти

Незаконні мігранти не мали при собі жодних документів

Прикордонники, які охороняють частину гірської ділянки державного кордону з Польщею на межі Львівської та Закарпатської областей затримали нелегальних мігрантів з Бангладешу.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, дільничному інспектору жителі одного з прикордонних сіл повідомили про появу невідомих громадян азіатської зовнішності.

Згодом, неподалік від лінії державного кордону, прикордонний наряд виявив та затримав 7 чоловіків, ймовірно, громадян Народної Республіки Бангладеш. Документів, що посвідчують особу у громадян при собі не було, подорожувальники мали лише речі та запаси продуктів для подальшого переходу через кордон.

Затриманих доставлено до прикордонного підрозділу, складено матеріали про адміністративне правопорушення щодо спроби незаконного порушення державного кордону України.

Також у відомстві проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації переправлення нелегальних мігрантів через кордон. Рішення у справі щодо іноземців прийматиме суд.

Як повідомляв «Главком», вчора у Києві оперативники затримали десять громадян Республіки Бангладеш, які намагалися потрапити з Російської Федерації через територію України до Євросоюзу.