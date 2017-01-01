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    Миколаївські патрульні затримали п’яного депутата облради, який намагався відкупитися

    • Сьогодні, 06:59
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    Депутат пропонував поліцейським тисячу гривень з проханням «відпустити його»

    У Миколаєві патрульні поліцейські склали адмінматеріали на депутата Миколаївської обласної ради Сергія Чмиря за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

    Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

    «Миколаївські патрульні отримали повідомлення про те, що водій автомобілю Toyota Land Cruiser керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. На вулиці «Херсонське шосе» один з екіпажів патрульних зупинив транспортний засіб, який підпадав під орієнтування», – йдеться у повідомленні.

    Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки сп’яніння.

    Відзначається, що спочатку водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння в медустанові, але згодом відмовився.

    Поліція також опублікувала відео інциденту. Відзначимо, судячи з нього, депутат пропонував поліцейським тисячу гривень з проханням «відпустити його», проте отримав відмову і був попереджений про можливість притягнення до відповідальності за ще однією статтею. 

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