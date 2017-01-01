Миколаївські патрульні затримали п’яного депутата облради, який намагався відкупитися

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Депутат пропонував поліцейським тисячу гривень з проханням «відпустити його»

У Миколаєві патрульні поліцейські склали адмінматеріали на депутата Миколаївської обласної ради Сергія Чмиря за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

«Миколаївські патрульні отримали повідомлення про те, що водій автомобілю Toyota Land Cruiser керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. На вулиці «Херсонське шосе» один з екіпажів патрульних зупинив транспортний засіб, який підпадав під орієнтування», – йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки сп’яніння.

Відзначається, що спочатку водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння в медустанові, але згодом відмовився.

Поліція також опублікувала відео інциденту. Відзначимо, судячи з нього, депутат пропонував поліцейським тисячу гривень з проханням «відпустити його», проте отримав відмову і був попереджений про можливість притягнення до відповідальності за ще однією статтею.