Миколаївські поліцейські затримали викрадача заступника голови райдержадміністрації

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Поліція

Злочинцем виявився раніше судимий 32-річний чоловік

У Кропивницькому миколаївські поліцейські затримали підозрюваного у викраденні заступника голови Єланецької райдержадміністрації Ольги Гуліної та викраденні її автомобіля Toyota Land Cruiser Prado.

Як повідомили «Уніан» у прес-службі поліції Миколаївської області, злочинця затримали в четвер, 20 квітня.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури області оперативні співробітники Управління кримінального розшуку та Єланецького відділення Новоодеського відділу поліції затримали у Кропивницькому 32-річного викрадача, який, залишивши викрадений автомобіль за межами міста на пустирі, намагався сховатися у натовпі на вулицях обласного центру», - повідомили в поліції.

Затриманий вже відбував покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом.

«Він разом зі своїм спільником планували продати автомобіль потерпілої, але зробити це швидко не змогли через відсутність можливості у короткий термін сфабрикувати документи на нього», - зазначили у відомстві.

Наразі зловмисник затриманий у порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають подальші слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місця знаходження спільника затриманого.

Нагадаємо, 15 березня двоє злочинців, погрожуючи насильством, відібрали у Ольги Гуліної автомобіль, довезли до території Кіровоградської області, де залишили у безлюдній місцевості за межами населених пунктів.

Злочин стався близько 14:00 годин 15 березня, але повідомити про нього жінка змогла тільки 16 березня о 18:20, коли змогла дістатися дому.