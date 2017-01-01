Мільярди гривень Приватбанку зникли під керівництвом Рожкової – Коломойський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Колишній акціонер банку прокоментував розслідування «Схем»

Колишній акціонер Приватбанку Ігор Коломойський прокоментував розслідування журналістів програми «Схеми», в якому стверджувалося, що незадовго до націоналізації у грудні 2016 року з фінустанови були виведені 110 мільярдів гривень на рахунки фірм-бульбашок.

«Після виходу програми я спробував зв'язатися зі знайомим журналістом «Схем», Михайлом Ткачем, але не додзвонився. Тому хочу уточнити кілька деталей на «підконтрольному», на думку «Схем», сайті ТСН. Із розслідування незрозуміло, куди і кому пішли 110 млрд гривень кредитів, виданих Приватбанком. Так ось ці гроші з банку не йшли. У рамках реструктуризації кредитного портфеля їх видали компаніям, які погасили кредити попередніх позичальників. Тобто, гроші залишилися в банку»,- зазначив він у коментарі ТСН.uа.

Коломойський зазначив, що ці операції проходили під повним контролем і «чуйним керівництвом»заступниці голови НБУ Катерини Рожкової.

«І ще один важливий нюанс, 3 жовтня до Приватбанку прийшли 30 співробітників НБУ, на додачу до куратора, який там був і до цього, і компанії, про яких ідеться у розслідуванні, обирав Нацбанк. Тобто, другий етап докапіталізації Привату проходив за участю, контролем і чутним керівництвом НБУ і особисто пані Рожкової. Тоді ж у Приватбанку були і представники Ernst&Yong, які готували документ, на який посилаються журналісти. Все інше в інтерв'ю, в принципі, читається», - сказав він.

Нагадаємо, що в своєму розслідуванні журналісти «Схем» посилаються на проект доповіді аналітиків із Ernst&Young про фінансовий стан Приватбанку» незадовго до націоналізації.

Згідно з документом, аудитори перевірили найбільших позичальників і виявили: на 1 квітня 2015 ризик неповернення кредитів вимірювався в сумі понад 82 млрд гривень, а вже станом на 1 жовтня 2016 цифра збільшилася до 139 млрд гривень.

Згідно з документом, йдеться у розслідуванні, Приватбанк провів реструктуризацію кредитного портфеля: заборгованість 170 попередніх позичальників була перекладена більш ніж на 30 нових, які стали винні банку понад 110 млрд гривень.