Мілявська каже, що СБУшники змушують її забути українську мову
- Сьогодні, 13:54
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Співачка побажала працівникам спецслужби «погано закінчити життя»
Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська звинуватила Службу безпеки України, що та змушує її забути українську мову. Про це вона сказала у своєму зверненні, прямуючи у Москву на поїзді, після того, як їй не дали в’їхати на територію України.
Співачка продемонструвала свою здатність говорити українською мовою і сказала кілька фраз, але потім знову перейшла на російську, коли не змогла підібрати відповідника до слова «поводиться» (російською «поступает»).
«Що ж там робиться в СБУ, яке так з усіма людьми, кароче, поводиться (починаючи з цього слова, вона перейшла на російську – ред.). Кароче, ви робите усе, щоб я … забула мову українську», - сказала вона, поставивши неправильний наголос у слові «українська».
Мілявська також звинуватила працівників спецслужби в тому, що ті розлучають родини і побажала їм погано закінчити життя.
«Розлучаєте людей, розлучаєте родини, робите все можливе, щоб було мирне існування. А в мене око «хороше», мене хто образить, потім закінчує життя погано, чого вам і бажаю», – сказала вона.
Нагадаємо, російську співачку українського походження Лоліту Мілявську (уроджену Горелик) о 4 ранку зняли з потяга в Конотопі за відвідини Керчі в 2015 році. Її пересадили на потяг до Москви.