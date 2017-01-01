Мілявська пригрозила Україні позовом до Європейського суду

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За словами співачки, вона подасть такий позов з великим задоволенням

Російська співачка Лоліта Мілявська, якій на три роки було заборонено в’їзд до України, має намір подати позов проти України до Європейського суду з прав людини. Про це вона розповіла в коментарі російському пропагандистському каналу RT.

«Я приєднаюся до загального позову про «Возз'єднання з родичами і перешкода цьому» з великим задоволенням», - заявила Мілявська.

Нагадаємо, російську співачку українського походження Лоліту Мілявську (уроджену Горелик) зняли з потяга в Конотопі за незаконний перетин кордону України в 2015 році. У поїзді на зворотньому шляху вона звинуватила Службу безпеки України, що та змушує її забути українську мову і побажала їм «погано закінчити життя».

Як повідомили у Державній прикордонній службі, співачці заборонений в’їзд в Україну строком на три роки.