МінАТО: зупинка шахт бойовиками загрожує екології Донбасу

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Серед терористів лунали заяви, що вони «реанімують» металургійне виробництво, однак Україна не отримала цьому підтверджень

Зупинення водовідливу на багатьох шахтах окупованих територій Донбасу може призвести до погіршення екологічної ситуації.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, повідомляє «112 Україна».

Він зазначив, що фактично вже всі підприємства на окупованих територіях зупинили свою роботу. За його словами, серед терористів лунали заяви, що вони «реанімують» металургійне виробництво, однак Україна не отримала цьому підтверджень.

«Єдине, що ми маємо точно, це те, що в багатьох шахтах зупинено водовідлив, що може призвести до погіршення екологічної ситуації», - наголосив Гримчак.

Він навів у приклад останні дослідження російських ЗМІ, які свідчать про підвищення рівня солі у воді у 8 разів на території «ЛНР/ДНР» та Росії.

«Близько 80 джерел питної води на сьогодні на неконтрольованій території уже не придатні до використання», - підсумував Гримчак.