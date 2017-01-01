Мінекономіки скасувало санкції щодо низки імпортерів скрапленого газу

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Причетність суб'єктів господарювання до завдання шкоди інтересам України не доведено

Служба безпеки України зняла претензії до 15 імпортерів скрапленого газу та їхніх контрагентів, а Міністерство економічного розвитку і торгівлі скасувало санкції щодо них.

Накази МЕРТ про скасування санкцій №261 і №262 від 24 лютого вже оприлюднені на сайті відомства.

«23 лютого СБУ повідомила МЕРТ, що первинні дані про правопорушення, які здійснюють імпортери та їхні контрагенти, доведено частково, а причетність суб'єктів господарювання до завдання шкоди інтересам України не доведено. На підставі цієї інформації СБУ МЕРТ пропонує скасувати дію спеціальних санкцій відносно 15 імпортерів паливно-мастильних матеріалів та їхніх контрагентів», – зазначили в прес-службі МЕРТ.

Зокрема, санкції скасовано щодо компаній «НП-Трейдинг», «Нафтопродукт-Трейдинг», «Віолана-Пек», «Логістик Менеджмент Сістемс», «Галон-Груп», «СВГ Плюс», «Євростандарт Автогаз», «Надія», «Олан», «Род-Ник», West Trading&Marketing Oil, Restimpex System, Tarone Trade, Ameralda Trading Limited, Danier Holdings.

Як повідомлялося, введення санкцій ґрунтувалося на інформації СБУ про те, що імпортери акумулювали кошти на офшорних рахунках і частково використовували їх на фінансування бойовиків в окупованих районах Донецької і Луганської областей.