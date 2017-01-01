  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Мінекономрозвитку назвало держпідприємства, які саботують проведення аудиту

    • Сьогодні, 21:58
    • Розсилка

    25 із 46 найбільших держпідприємств успішно пройшли аудит фінансової звітності за 2015 рік

    Державні підприємства «Південмаш», «Укрінтеренерго», спортивний комплекс «Олімпійський» і та інші саботують проведення незалежного аудиту своєї діяльності.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

    Згідно з повідомленням, 25 із 46 найбільших держпідприємств успішно пройшли аудит фінансової звітності за 2015 рік, який повністю відповідає вимогам законодавства.

    Шість компаній все ще перебувають у процесі здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності.

    При цьому в Мінекономрозвитку наголосили, що 11 підприємств повністю саботують вимогу про проведення незалежного аудиту.

    До таких належать:

    • національний спортивний комплекс «Олімпійський»,
    • «Адміністрація морських портів України»,
    • державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»,
    • «Вугілля України»,
    • виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова»,
    • Суднобудівний завод імені 61 комунара,
    • «Фінансування інфраструктурних проектів»,
    • «Регіональні електричні мережі»,
    • «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект»,
    • держпідприємство «Чорнобильська АЕС»,
    • вугільна компанія «Краснолиманська».

    Ще чотири компанії провели процедуру незалежного аудиту з істотним порушенням встановленого регламенту, залучаючи аудиторів, які не відповідають вимогам високого авторитету та репутації у сфері аудиту.

    До числа порушників належать:

    • «Сумихімпром»,
    • Харківське державне авіаційне виробниче підприємство,
    • «Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України»,
    • «Укрспецекспорт».

    Водночас лише чотири підприємства завершили і 10 – почали аудит фінансової звітності за 2016 рік.

    «Саботаж незалежного аудиту – це саботаж реформи управління державними підприємствами. Ми повинні розуміти реальний стан справ на підприємствах, щоб робити висновки про ефективність його менеджменту та інвестиційної привабливості. Будь-який керівник, який відповідає за свою роботу, не боїться аудиту, тим більше, що проводиться він компаніями зі світовим ім’ям. Коли інформація приховується – це одразу свідчить, що десь є проблеми», – наголосив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

    Нагадаємо, що Кабінет міністрів України у 2015 році зобов’язав 145 найбільших державних підприємств щорічно проходити незалежний аудит фінансової звітності в рамках проведення реформи системи управління державною власністю.

    У найбільших 46 підприємствах аудит має проводитися великими компаніями, які визнані на світовому ринку, мають великий досвід аудиторської роботи і професійну репутацію, яка відповідає критерію прозорості та незалежності. 

    вугілля Укрспецекспорт завод
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ