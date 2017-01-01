Мінекономрозвитку назвало держпідприємства, які саботують проведення аудиту
- Сьогодні, 21:58
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25 із 46 найбільших держпідприємств успішно пройшли аудит фінансової звітності за 2015 рікДержавні підприємства «Південмаш», «Укрінтеренерго», спортивний комплекс «Олімпійський» і та інші саботують проведення незалежного аудиту своєї діяльності.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Згідно з повідомленням, 25 із 46 найбільших держпідприємств успішно пройшли аудит фінансової звітності за 2015 рік, який повністю відповідає вимогам законодавства.
Шість компаній все ще перебувають у процесі здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності.
При цьому в Мінекономрозвитку наголосили, що 11 підприємств повністю саботують вимогу про проведення незалежного аудиту.
До таких належать:
- національний спортивний комплекс «Олімпійський»,
- «Адміністрація морських портів України»,
- державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»,
- «Вугілля України»,
- виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова»,
- Суднобудівний завод імені 61 комунара,
- «Фінансування інфраструктурних проектів»,
- «Регіональні електричні мережі»,
- «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект»,
- держпідприємство «Чорнобильська АЕС»,
- вугільна компанія «Краснолиманська».
Ще чотири компанії провели процедуру незалежного аудиту з істотним порушенням встановленого регламенту, залучаючи аудиторів, які не відповідають вимогам високого авторитету та репутації у сфері аудиту.
До числа порушників належать:
- «Сумихімпром»,
- Харківське державне авіаційне виробниче підприємство,
- «Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України»,
- «Укрспецекспорт».
Водночас лише чотири підприємства завершили і 10 – почали аудит фінансової звітності за 2016 рік.
«Саботаж незалежного аудиту – це саботаж реформи управління державними підприємствами. Ми повинні розуміти реальний стан справ на підприємствах, щоб робити висновки про ефективність його менеджменту та інвестиційної привабливості. Будь-який керівник, який відповідає за свою роботу, не боїться аудиту, тим більше, що проводиться він компаніями зі світовим ім’ям. Коли інформація приховується – це одразу свідчить, що десь є проблеми», – наголосив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України у 2015 році зобов’язав 145 найбільших державних підприємств щорічно проходити незалежний аудит фінансової звітності в рамках проведення реформи системи управління державною власністю.
У найбільших 46 підприємствах аудит має проводитися великими компаніями, які визнані на світовому ринку, мають великий досвід аудиторської роботи і професійну репутацію, яка відповідає критерію прозорості та незалежності.