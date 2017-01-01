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    Міненерго оголосило конкурс на посаду гендиректора «Укртранснафтопродукту»

    • Сьогодні, 01:13
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    Наразі підприємство очолює Олександр Горбунов

    Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголосило конкурс з вибору кандидатури генерального директора державного підприємства «Укртранснафтопродукт», в управлінні якого перебувають потужності Одеського нафтопереробного заводу.

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    Про це йдеться в наказі Міненерго, повідомляє «Ліга.Бізнес».

    З грудня 2015 року головою Укртранснафтопродукту є Олександр Горбунов.

    Одеський НПЗ зупинився в лютому 2014 року після зміни влади в Україні і втечі до Росії Сергія Курченка, який купив завод у російського «Лукойлу». Пізніше через непогашені борги групи ВЕТЕК Курченка, Одеський НПЗ виявився в заставі російського «ВТБ Банку».

    Приморський районний суд Одеси в грудні 2015 передав усе майно Одеського НПЗ на «відповідальне зберігання» ДП Укртранснафтопродукт.

    Олександр Горбунов більше 15 років пропрацював на різних посадах в компаніях групи «Фактор» Сергія Тищенка, якого пов'язують з депутатом від «Народного фронту» Сергієм Пашинським. Сам Пашинський це неодноразово заперечував.

    «Главком» також повідомляв, що в уряді хочуть із жовтня встановити нову ціну на газ для населення.

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