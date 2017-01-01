Міненерговугілля планує закрити сім державних шахт

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Міністр Ігор Насалик

Кількість шахт планується зменшити до 26 одиниць

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України планує зменшити кількість державних шахт з 33 до 26, при цьому збільшити видобуток вугілля за рахунок модернізації.

Про це заявив міністр енергетики Ігор Насалик, повідомляє прес-служба міністерства на сторінці у Facebook.

У планах Міненерговугілля закрити сім державних шахт, при цьому збільшити видобуток вугілля з 5,8 млн тонн до 8,7 млн.

«Цього результату вдасться досягти завдяки модернізації, технічному переоснащенню шахт та введенню нових лав. Для цих цілей вже цього року в бюджет закладено 800 млн гривень та передбачено 1 млрд грн кредитних коштів під державні гарантії», - йдеться у повідомленні.

Міністр Насалик також наголосив, що пріоритетом залишається створення належних та безпечих умов праці гірників та забезпечення їх засобами індивідуального захисту.

Нещодавно Насалик повідомляв, що Кабмін має намір заборонити імпорт енергетичного вугілля з Російської Федерації.

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