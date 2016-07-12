Мінфін очікує грошей від МВФ на початку лютого – Данилюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Данилюк

«Ми плануємо отримати близько 1 млрд доларів», – міністр фінансів

Міністерство фінансів очікує наступний транш від Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування (EFF) на 1 млрд доларів на початку лютого. Про це в інтерв'ю агентству Reuters повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Данилюк зазначив, що Україна продовжує неухильно реформувати свою економіку для отримання наступних траншів від МВФ, в тому числі прийнявши державний бюджет на 2017 рік з дефіцитом 3%.

За словами міністра, наступний транш від фонду очікується на початку лютого. «Ми плануємо отримати близько 1 млрд доларів», - зазначив він. Данилюк додав, що раніше також США планували надати державні гарантії на 1 млрд доларів.

Нагадаємо, у вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів.

В оновленому меморандумі співпраці Україна взяла на себе зобов'язання провести земельну реформу і прийняти закон про поступове підвищення пенсійного віку громадян.

На початку жовтня Рада продовжила мораторій на відчуження сільськогосподарських земель строком на 1 рік до 1 січня 2018 року.

Раніше Національний банк чекав надання наступного траншу МВФ у розмірі 1,3 млрд доларів до кінця 2016 року, проте пізніше було заявлено про перенесення його отримання на 2017 рік.

Джерело: Українські новини