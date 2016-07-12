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    Мінфін очікує грошей від МВФ на початку лютого – Данилюк

    • Сьогодні, 13:06
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    Олександр Данилюк
    Олександр Данилюк

    «Ми плануємо отримати близько 1 млрд доларів», – міністр фінансів

    Міністерство фінансів очікує наступний транш від Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування (EFF) на 1 млрд доларів на початку лютого. Про це в інтерв'ю агентству Reuters повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

    Данилюк зазначив, що Україна продовжує неухильно реформувати свою економіку для отримання наступних траншів від МВФ, в тому числі прийнявши державний бюджет на 2017 рік з дефіцитом 3%.

    За словами міністра, наступний транш від фонду очікується на початку лютого. «Ми плануємо отримати близько 1 млрд доларів», - зазначив він. Данилюк додав, що раніше також США планували надати державні гарантії на 1 млрд доларів.

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    Нагадаємо, у вересні 2016 року МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів.

    В оновленому меморандумі співпраці Україна взяла на себе зобов'язання провести земельну реформу і прийняти закон про поступове підвищення пенсійного віку громадян.

    На початку жовтня Рада продовжила мораторій на відчуження сільськогосподарських земель строком на 1 рік до 1 січня 2018 року.

    Раніше Національний банк чекав надання наступного траншу МВФ у розмірі 1,3 млрд доларів до кінця 2016 року, проте пізніше було заявлено про перенесення його отримання на 2017 рік.

    Джерело: Українські новини

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