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    Мінфін оцінює збитки України від блокади на Донбасі в 2 мільярди - ЗМІ

    • Сьогодні, 12:53
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    Завод в ОРДЛО
    Завод в ОРДЛО

    Йдеться про втрату 40 підприємств на окупованій території

    У Міністерстві фінансів порахували, що втрата 40 підприємств в ОРДЛО в результаті заборони на переміщення товарів через лінію розмежування у Донбасі позбавить український бюджет близько 2 млрд грн податкових надходжень.

    Про це повідомляє «Дзеркало тижня» із посиланням на джерело в міністерстві.

    Автор посилається на розрахунки Мінфіну і зазначає, що лише припинення торгівлі з металургійними підприємствами на окупованих територіях спричинить втрату 1,6 млрд грн податків.

    «Джерело DT.UA у Міністерстві фінансів повідомило, що, за їхніми підрахунками, втрата 40 підприємств ОРДЛО обійдеться бюджету в суму близько 2 млрд грн податкових надходжень. І ця цифра більше схожа на правду, ніж озвучені Гройсманом 32 млрд», - йдеться в статті.

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    За словами автора, опитані виданням експерти звернули увагу на те, що підприємства, які до останнього часу працювали в ОРДЛО під українською реєстрацією – це експортери, які не платили ПДВ, що утворює більшу частину податкових надходжень. Те ж саме, у зв'язку з офіційною збитковістю, стосується і податку на прибуток.

    «Тобто прямі податкові втрати навряд чи будуть надто вже значущі. Набагато гірше, звичайно, із внесками до Пенсійного фонду і податком на доходи фізосіб - адже зарплати на великих підприємствах із чималими штатами платилися в основному офіційно», - констатує автор статті.

    Як відомо, вранці 15 березня президент Петро Порошенко, відкриваючи засідання РНБО, запропонував прийняти рішення про повну зупинку транспортного сполучення з окупованими територіями.

    РНБО прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

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