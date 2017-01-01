Мінфін оцінює збитки України від блокади на Донбасі в 2 мільярди - ЗМІ

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Завод в ОРДЛО

Йдеться про втрату 40 підприємств на окупованій території

У Міністерстві фінансів порахували, що втрата 40 підприємств в ОРДЛО в результаті заборони на переміщення товарів через лінію розмежування у Донбасі позбавить український бюджет близько 2 млрд грн податкових надходжень.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» із посиланням на джерело в міністерстві.

Автор посилається на розрахунки Мінфіну і зазначає, що лише припинення торгівлі з металургійними підприємствами на окупованих територіях спричинить втрату 1,6 млрд грн податків.

«Джерело DT.UA у Міністерстві фінансів повідомило, що, за їхніми підрахунками, втрата 40 підприємств ОРДЛО обійдеться бюджету в суму близько 2 млрд грн податкових надходжень. І ця цифра більше схожа на правду, ніж озвучені Гройсманом 32 млрд», - йдеться в статті.

За словами автора, опитані виданням експерти звернули увагу на те, що підприємства, які до останнього часу працювали в ОРДЛО під українською реєстрацією – це експортери, які не платили ПДВ, що утворює більшу частину податкових надходжень. Те ж саме, у зв'язку з офіційною збитковістю, стосується і податку на прибуток.

«Тобто прямі податкові втрати навряд чи будуть надто вже значущі. Набагато гірше, звичайно, із внесками до Пенсійного фонду і податком на доходи фізосіб - адже зарплати на великих підприємствах із чималими штатами платилися в основному офіційно», - констатує автор статті.

Як відомо, вранці 15 березня президент Петро Порошенко, відкриваючи засідання РНБО, запропонував прийняти рішення про повну зупинку транспортного сполучення з окупованими територіями.

РНБО прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.