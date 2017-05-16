Міністерство охорони здоров'я хоче обмежити вміст трансжирів у продуктах

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Будівля МОЗ

Наразі зміни до законодавства винесено на розгляд громадськості

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило для громадського обговорення зміни до закону «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Про це йдеться у повідомленні Мінохоронздоров’я.

«Майже повна заборона використання трансжирів у харчових продуктах, як захід, спрямований знизити споживання – це не український винахід. Аналогічні обмеження ввели Австрія, Угорщина, Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Латвія», – зазначає заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Оксана Сивак.

За даними МОЗ, ухвалення запропонованих змін знизить споживання трансжирів людьми усіх вікових груп. Ці обмеження сприятимуть покращенню поживної цінності харчових продуктів, зокрема за рахунок збільшення частки здоровіших жирів (наприклад, мононенасичених або поліненасичених жирів).

У міністерстві повідомили, що також прийняття законопроекту дозволить значно знизити смертність внаслідок серцево-судинних захворювань, що може бути частково пов'язано із зменшенням споживання трансжирів із харчовими продуктами.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України ініціює відновлення системи медицини праці та профілактичних заходів щодо запобігання професійної захворюваності.