Міністерство охорони здоров’я оголосило конкурс на головного лікаря «Охматдиту»

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Документи прийматимуть протягом 30 календарних днів з часу оголошення конкурсу

Міністерство охорони здоров'я оголосило відкритий конкурс на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України у зв'язку із закінченням терміну контракту з попереднім керівником Юрієм Гладушем.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я

«Впровадження конкурсної процедури ініціювали громадські активісти, які, зокрема, входять до опікунської ради «Охматдиту». Ми створили усі умови для проведення максимально прозорого конкурсу на цю посаду і сподіваємося, що така традиція стане правилом для усіх майбутніх призначень керівників закладів», - зазначила в.о. міністра охорони здоров'я України доктор Уляна Супрун.

Серед обов'язкових документів, які повинні подати на конкурс кандидати, значиться заява про відсутність конфлікту інтересів, в якій кандидат повинен зазначити обставини, що можуть становити потенційний конфлікт інтересів: приватний інтерес у сфері, де особа виконує свої службові чи представницькі повноваження.

До потенційного конфлікту інтересів належать фінансові, професійні чи інші інтереси, а також інтереси, на які можуть вплинути результати такої роботи.

Як наголосила Супрун, заповнення такої заяви стане своєрідним тестом кандидата на чесність.

Відповідь на запитання у формі дозволить виявити реальні суперечності між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями. Адже наявність такого конфлікту може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень чи вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Кандидат подає заповнену декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік. На конкурс подають і пропозицію розвитку Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України на 3 роки.

Документи прийматимуть протягом 30 календарних днів з часу оголошення конкурсу.

Оголошення про відкритий відбір на заміщення вакантної посади головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України розміщено на сайті міністерства.

Нагадаємо, суд зняв арешт з 60 млн гривень лікарні «Охматдит».