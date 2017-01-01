Міністерство юстиції розпочало перевірку 16 фіналістів конкурсу на посади у НАЗК

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Кандидатів попросили підготувати протягом двох тижнів есе на тему підвищення ефективності діяльності НАЗК

Міністерство юстиції розпочало перевірку 16 фіналістів конкурсу на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це на свій сторінці в Facebook повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

«Вирішили почати спеціальну перевірку фіналістів та додатково попросили кандидатів підготувати протягом двох тижнів есе на тему підвищення ефективності діяльності НАЗК та їх особистої ролі в цьому процесі», – написала Севостьянова.

Наразі, за її словами, 16 осіб пройшли на другий етап конкурсу.

Севостянова нагадала, що Верховна Рада України делегувала свого представника до складу Конкурсної комісії з відбору кандидидатів на посади членів НАЗК і сьогодні відбулося чергове засідання Комісії.

«Впевнена, що найближчим часом НАЗК буде повністю укомплектоване», – підкреслила перший заступник міністра юстиції.