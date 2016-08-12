Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протеста Росії через зазіхання на «Херсонес»

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Росія має виконувати зобов’язання конвенції ЮНЕСКО, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест МЗС Росії у зв’язку із зазіханнями Російської православної церкви на український об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора». Про це повідомляється на сайті міністерства.

Міністерство, зокрема, наголошує, що, перебуваючи у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, український об’єкт «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора» потребує особливого режиму захисту, передбаченого положеннями конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 року, стороною якої є Російська Федерація.

У міністерстві підкреслили, що будь-яке втручання у цілісність об’єктів культурної спадщини, що знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, розцінюватимуться українською стороною як порушення Росією своїх обов’язків як держави-окупанта з покладенням на неї за такі дії міжнародно-правової відповідальності.

Нагдаємо, Російська православна церква висунула претензії на безоплатне користування 24 об'єктами музею-заповідника «Херсонес-Таврійський», які раніше належали Володимирському чоловічому монастирю.