Міністр агрополітики Кутовий подав у відставку

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Тарас Кутовий

Кутовий планує зосередитись на питаннях залучення інвестицій в економіку України

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий заявив, що йде у відставку. Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

«Вибір міністра про відставку є абсолютно природнім процесом для будь-якої європейської країни та традиційною світовою практикою. Йду з посади з вдячністю за висловлену мені довіру народним депутатам з коаліції та фракції БПП, Президенту Петру Порошенку, Прем’єру Володимиру Гройсману, групі «Удар» та особисто Віталію Кличку!», - зазначив Кутовий.

Аграрний міністр подякував Володимиру Гройсману та колегам з Уряду за спільні реалізовані кроки на користь аграрної галузі, зокрема йшлося про запроваджену нову систему державної підтримки, завдяки якій вперше в історії аграрії протягом наступних п’яти років отримуватимуть держпідтримку сумою в 1% від виробленої аграріями продукції.

Цього року загальна сума склала 5,5 млрд гривень. Станом на травень аграрії вже отримали дотації у розмірі майже 322 млн грн. Також було затверджено порядок розподілу 550 мільйонів гривень, спрямованих на підтримку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування в 2017 році, згідно з яким уряд буде компенсувати аграріям 20% від вартості придбаної сільськогосподарської техніки.

Як повідомляє прес-служба міністерства, за час роботи Кутового на посаді міністра аграрної політики капітальні інвестиції в АПК склали 44,1 млрд грн. Збільшено квоти на експорт аграрної групи товарів до ЄС. Підписано Протокол інспекційних, карантинних і ветеринарно-санітарних вимог щодо експорту замороженої яловичини з України в Китай, що дозволить експортувати яловичину вітчизняного виробництва до КНР.

Також досягнуто історичних рекордних показників врожаю (66 млн тонн зернових) та експорту (40,2 млн тонн зернових).

Міністерством було розроблено законопроект про демонополізацію спиртової галузі. Ним, зокрема, регламентується процедура роздержавлення держпідприємств спиртової галузі та запроваджується поетапна лібералізація ринку спирту в Україні. Документ був прийнятий Кабінетом міністрів, нині перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Насамкінець Кутовий звернувся до парламентаріїв поставитися до заяви із розумінням та проголосувати її. І додав, що має достатньо знань, енергії та сили зробити для України ще більше: «Найближчим часом планую зосередитись на питаннях залучення інвестицій в економіку України»