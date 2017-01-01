Міністр фінансів назвав три ключові реформи України

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Міністр фінансів Олександр Данилюк

Данилюк хотів би бачити іноземних інвесторів в Україні

Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що наступним пріоритетом України є імплементація довгоочікуваного пакету реформ: пенсійна, земельна реформи та приватизація.

Про це він сказав у програмі Quest Means Business на каналі CNN.

«Наступним пріоритетом України є імплементація довгоочікуваного пакету реформ, якого Україна уникала впродовж останніх 25 років - це пенсійна реформа, земельна реформа та приватизація», - зазначив Данилюк.

Він також зауважив, що хотів би бачити іноземних інвесторів в Україні.

«Ми маємо значний прогрес у виконанні програми МВФ. Два останні транші від МВФ є позитивним трендом», - сказав міністр.