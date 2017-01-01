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    Міністр фінансів назвав три ключові реформи України

    • Сьогодні, 14:26
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    Міністр фінансів Олександр Данилюк
    Міністр фінансів Олександр Данилюк

    Данилюк хотів би бачити іноземних інвесторів в Україні

    Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що наступним пріоритетом України є імплементація довгоочікуваного пакету реформ: пенсійна, земельна реформи та приватизація.

    Про це він сказав у програмі Quest Means Business на каналі CNN.

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    «Наступним пріоритетом України є імплементація довгоочікуваного пакету реформ, якого Україна уникала впродовж останніх 25 років - це пенсійна реформа, земельна реформа та приватизація», - зазначив Данилюк.

    Він також зауважив, що хотів би бачити іноземних інвесторів в Україні.

    «Ми маємо значний прогрес у виконанні програми МВФ. Два останні транші від МВФ є позитивним трендом», - сказав міністр.

     

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    реформа приватизація Олександр Данилюк
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