Міністр фінансів назвав три ключові реформи України
- Сьогодні, 14:26
-
Розсилка
Міністр фінансів Олександр Данилюк
Данилюк хотів би бачити іноземних інвесторів в Україні
Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що наступним пріоритетом України є імплементація довгоочікуваного пакету реформ: пенсійна, земельна реформи та приватизація.
Про це він сказав у програмі Quest Means Business на каналі CNN.
Читайте також
«Наступним пріоритетом України є імплементація довгоочікуваного пакету реформ, якого Україна уникала впродовж останніх 25 років - це пенсійна реформа, земельна реформа та приватизація», - зазначив Данилюк.
Він також зауважив, що хотів би бачити іноземних інвесторів в Україні.
«Ми маємо значний прогрес у виконанні програми МВФ. Два останні транші від МВФ є позитивним трендом», - сказав міністр.