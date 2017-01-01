Податкова міліція однозначно має бути ліквідована, - Данилюк

Мінфін внесе на розгляд уряду законопроект про створення Фінансової поліції

Ліквідація податкової міліції та створення Фінансової поліції – один із ключових пріоритетів Мінфіну і на це дуже чекає бізнес

Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк у Facebook.

«Податкова міліція однозначно має бути ліквідована. Ми планували зробити це разом із створенням нової не силової, а дійсно ефективної аналітичної Фінансової поліції. В кінці 2016 року через технічну помилку Верховна Рада фактично оголосила податкову міліцію поза законом вже з 1 січня 2017 року. Це пригорнуло увагу до однієї з найважливіших реформ для бізнесу», - написав він.

Данилюк наголосив, що треба рухатись тільки вперед. Тому найближчими днями Мінфін внесе на розгляд уряду законопроект про створення Фінансової поліції , на який чекає бізнес і про який також йдеться у меморандумі з МВФ.

«Моя команда та я вже багато років напрацьовували цю реформу. Ми завершили розробку законопроекту та погодили його ще у вересні 2016. Та нещодавно отримали коментарі від останнього органу: Мінюсту. Наразі ми відпрацьовуємо коментарі Мінюсту та приймемо ті, які відповідають нашим принципам створення нової служби, а саме. Ми плануємо подати проект закону на розгляд уряду на найближчому засіданні та після ухвалення, направити законопроект до парламенту. У цьому законопроекті бажано, щоб депутати все ж таки уникли «технічних помилок», - написав він.