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Міністр культури РФ: передача скіфського золота Україні - розкрадання

Можливу передачу скіфського золота кримських музеїв України можна буде розцінити лише як розкрадання, заявив сьогодні міністр культури РФ Володимир Мединський

«Якщо рішення голландського суду вступить в силу, то скіфське золото у кримських музеїв буде викрадено. Іншого слова тут підібрати не можна. Це буде безпрецедентне рішення», - заявив Мединський.

За його словами, міжнародне музейне право базується на непорушності музейних фондів. «На скіфське золото мають право тільки кримські музейники, які знайшли його, відреставрували, вивчили і ввели в музейні фонди Криму. Рішення, прийняте голландським судом, глибоко ангажоване і юридично безглузде», - зазначив міністр.

«Навіть за підсумками Другої світової війни питання переміщення музейних цінностей в рахунок погашення збитку, нанесеного фашистською Німеччиною, наголошував дуже складними юридичними процедурами, - розповів Мединський. - Тут же розчерком пера голландського судді скарби передаються третій стороні».

Міністр додав, що РФ в особі Міністерства культури в судовому розгляді з приводу скіфського золота не бере, стороною у цій справі є музеї Криму.

Нагадаємо, напередодні амстердамський суд виніс рішення про те, що «скіфське золото» належить Україні і має бути повернуто до Києва. На апеляцію відводиться три місяці. «Міністр культури» анексованого Криму Аріна Новосельська заявила, що кримські музеї оскаржать це рішення.

Суд ухвалив рішення на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою витвори мистецтва мають бути повернуті суверенній державі, яка надала ці витвори у тимчасову експозицію. Чотири кримських музеї - Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Національний заповідник «Херсонес Таврійський» - звернулися до суду з вимогою повернути експонати. Судді відкинули їх вимогу, оскільки окупований Крим не є суверенною державою. На думку суду, Україна по праву вимагала повернути своє культурне надбання.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що не буде втручатися в проблему «скіфського золота», яке за рішенням голландського суду, має бути повернуто Україні.

«Відповідні російські відомства займаються цією темою, це не питання президента», – заявив журналістам прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков.