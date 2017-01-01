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    Міністр національної оборони Польщі потрапив у ДТП, - ЗМІ

    • Сьогодні, 02:20
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    Поблизу населеного пункту Любіч Дольни за нез’ясованих обставин зіткнулося шість чи сім автомобілів, зокрема й автомобіль військової жандармерії

    Міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич у середу ввечері потрапив у ДТП в автомобілі військової жандармерії на трасі Торунь-Варшава.

    В результаті автопригоди міністр не постраждав і продовжив рух іншим транспортним засобом, інформує tvn24.

    «У справі автопригоди під Торунем міністр Мацеревич не постраждав», - написав у Твіттері речник міністра Бартломей Місевич.

    Інформується, що поблизу населеного пункту Любіч Дольни за нез’ясованих обставин зіткнулося шість чи сім автомобілів, зокрема й автомобіль військової жандармерії, в якому перебував міністр.

    За словами представника поліції у Торуні Віолетти Домбровської, в результаті масштабної автопригоди двоє осіб потрапило до шпиталю, зокрема один з військових жандармів з оточення міністра.

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