Міністр Насалик не має претензій до роботи керівництва «Центренерго»

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У міністерстві відзначили, що державна компанія ПАТ «Центренерго» єдина, яка закінчить рік із такими показниками прибутку серед усіх енергогенеруючих компаній

Поширена в ЗМІ інформація про саботаж на ПАТ «Центренерго» є викривленою та такою, що не відповідає дійсності. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з посиланням на слова міністра Ігоря Насалика.

Наразі у міністра Ігоря Насалика немає претензій до роботи ПАТ «Центренерго» та до її керівника Олега Коземка. Більше того, компанія закінчить цей рік із прибутком понад мільярд гривень і це серйозне досягнення команди Міненерговугілля та керівництва ПАТ «Центренерго».

Також в прес-службі міністерства відзначили, що державна компанія ПАТ «Центренерго» єдина, яка закінчить рік із такими показниками прибутку серед усіх енергогенеруючих компаній, включно із приватними.

Інформація про те, що міністр Ігор Насалик вважає небажання ПАТ «Центренерго» підключати додаткові блоки саботажем є неправдивою. Така інформація була поширена внаслідок некоректно сформульованого питання, яке було поставлене міністру на підсумковій річній прес-конференції 22 грудня 2016 р. Ставлячи питання, журналіст запитав про «можливий саботаж», але в самій відповіді міністра не було слів про саботаж.

«Говорити – не означає вважати! На підсумковій прес-конференції у мене багато питали про вартість вугілля. На сьогодні вона значно менша собівартості, і як наслідок ми відчуваємо проблеми із зарплатами для шахтарів, але не підвищуємо тарифи. До кінця опалювального сезону ми точно не будемо робити жодних різких дій, але проблема є і вона потребує вирішення. На даний момент «Центренерго» виконує план по електроенергії на 112%, і покаже в цьому році прибуток. З іншого боку, ми постійно говоримо з «Центренерго» про збільшення та запуск додаткових блоків. Основний стримуючий фактор – це відсутність вагонів і неефективна робота «Укрзалізниці». У нас є викуплене вугілля, але ми не можемо його доставити», – прокоментував ситуацію Ігор Насалик.

Нагадаємо, ПАТ «Центренерго» державна енергогенеруюча компанія, до складу якої входять три теплові електростанції – Вуглегірська, Зміївська та Трипільська. Сумарна проектна потужність станцій становить 7665 МВт, що дорівнює близько 14% від загальної потужності електростанцій України. Під керівництвом в.о. директора ПАТ «Центренерго» Олега Коземка компанія другий рік показує прибуток.