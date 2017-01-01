Міністр обіцяє покарати винних в обрушенні стіни коледжу у Коломиї

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Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко

Роботи з розбирання завалу коледжу у Коломиї завершилися, потерпілих немає

У м. Коломия Івано-Франківської області роботи з розбирання завалу, що стався внаслідок руйнування стіни коледжу, завершено, жертв та потерпілих не виявлено. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

«Хороша новина – у м. Коломия Івано-Франківської області роботи з розбирання завалу, який стався внаслідок руйнування стіни коледжу завершено. Жертв та потерпілих не виявлено», – написав Зубко.

Віце-прем'єр подякував рятувальникам ДСНС за оперативну і професійну роботу. При цьому він також наголосив, що чиновників, відповідальних за технічний стан будівлі, має бути покарано.

Обрушення стіни коледжу у Коломиї 15 травня

«Погана новина для власників громадських будівель, хто так і не схаменувся і не звертає уваги на свої обов'язки і відповідальність відповідно до ст. 39 закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», вчасно не звертає уваги на технічний стан будинку і умови експлуатації. Експертиза, розслідування і покарання не повертає здоров'я і життя людей», – зазначив міністр.

Роботи з розбирання завалу коледжу у Коломиї завершилися

Нагадаємо, 15 травня близько 14-ї години до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Коломийського економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету обвалилася фасадна стіна на площі 80 кв. м і міжповерхові перекриття приміщень з четвертого по перший поверх.